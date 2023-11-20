الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يتفقان على عقد لقاء جديد

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي"، أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج اتفقا على عقد لقاء جديد، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن الرئيسين "اتفقا على أنهما سيلتقيان من جديد، لكن لم يحدد أي موعد بعد".

وجاء ذلك في أعقاب المباحثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تعقد في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعقد الرئيسان لقاء ثنائيا يوم الأربعاء، 15 نوفمبر الجاري.

تُجدر الإشارة إلى أن هذه كانت أول زيارة للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة منذ ست سنوات.

الرئيس الأوكراني يُهنئ نظيره الأمريكي بعيد ميلاده ويتمنى له النصر

هنأ الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الرئيس "جو بايدن"، بعيد ميلاده مُتمنيًا له "النصر"، قائلًا "يجب أن يُقرر بنفسه أين سيكون النصر"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال "زيلينسكي" خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى كييف: "نحن ممتنون للغاية للرئيس بايدن.. يرجى نقل أطيب تمنياتنا للرئيس في عيد ميلاده. نتمنى له النصر، وهو من سيقرر بنفسه أين سيكون النصر".

وأضاف زيلينسكي أن "كييف تعول على الدعم المستمر من الولايات المتحدة".

ويحتفل بايدن بعيد ميلاده الـ81 في 20 نوفمبر، ومن المتوقع أن يترشح مرة أخرى عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.