لميس الحديدي: إسرائيل تحارب المستشفيات وتحذيرات أمريكا كلام أجوف
قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه أخيرا وصل 28 طفلا فلسطينيا من أصل 31 من المبتسرين لمصر ودخلوا إلى المستشفيات المصرية بعد رحلة من المخاطر والمعاناة بعد رحلة مضنية من القصف والجحيم في غزة وصل الأطفال إلى بر الأمان لمصر.
وذكرت الحديدي أنه بينما تتجه الأنظار لهدنة إنسانية محتملة تواصل إسرائيل قصفها واستهدافها للمستشفيات الفلسطينية باستهداف المستشفى الأندونيسي بعد المعمداني ومجمع الشفاء.
وعلقت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: “الآن يتم قصف المستشفى الأندونيسي يقول البيت الأبيض إنه حذر الحكومة الإسرائيلية بضرورة توخي الحذر وأنا مش فاهمة ازاي”.
وتابعت: “لأ أجد توصيفا لتصريحات البيت الأبيض إلا أنه تصريح أجوف وإن إسرائيل تشن حربها ضمن حرب واستهداف المستشفيات تقريبا، بتقلهم اقتلهم بالراحة وعدد أقل وبلاش المستشفيات تبقى ساحات قتال خلوها بره المستشفى مثلا!!”.
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