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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مطار العريش الدولي يستقبل 153 طائرة مساعدات إلى قطاع غزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي

استقبل مطار العريش الدولي 153 طائرة مساعدات بحمولة إجمالية تصل إلى 3 آلاف و786 طنا من المساعدات المتنوعة من 30 دولة وجهة أممية منذ 12 أكتوبر الماضي.

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وصول طائرة إماراتية إلى مطار العريش الدولي تحمل مساعدات إغاثية لغزة

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مطار العريش الدولي يستقبل 6 طائرات محملة بـ227 طنًا من المساعدات لغزة

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد   في بيان اليوم الاثنين  وصول ثماني طائرات تحمل 247 طنا من المواد الإغاثية الطبية و الغذائية والأخرى، ومنها طائرة من قطر تحمل 38 ألفا و 646 طنا، وطائرتين من السعودية تحملان 48 ألفا و 454 طنا، و3 طائرات من الكويت تحمل 96ألفا و 372 طنا ، وطائرة من الإمارات تحمل 35.75 طنا ، وطائرة من الهند و تحمل 30 ألفا و 55 طنا.

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