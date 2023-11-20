أعلن الجهاز الفنى لمنتخب أوكرانيا تشكيله الرسمي لمواجهة نظيره إيطاليا في المباراة التى تجمع المنتخبين في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب باي أرينا في الجولة الأخير بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمنتخب أوكرانيا أمام إيطاليا

في حراسة المرمى: تروبين.

في خط الدفاع: كونوبليا، سفاتوك، زابارني، ميكولينكو.

في خط الوسط: سوداكوف، ستيبانينكو، زينتشينكو.

في الهجوم: تسيجانكوف، دوفبيك، مودريك.

وتمكن منتخب أوكرانيا من الحصول على 13 نقطة جمعها من خوض 7 مباريات في التصفيات الأوروبية، بواقع 4 انتصارات وتعادل ولقي الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبوه 11 هدفا واهتزت شباكه بـ8 أهداف.