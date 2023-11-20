7 أطعمة مضادة للأكسدة وتقلل من مخاطر الإصابة بعدد أمراض

ووفقا لأخصائية التغذية سوارجيت ساركار، فإن الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

قام خبير التغذية ساركار بتسمية الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة للحماية من الأمراض، وتحدث موقع Gazeta.ru عن هذا نقلاً عن The Conversation فيما يلي قائمة بهذه المنتجات:

سبانخ

كرنب

السلق

جرجير

كرنب

خَسّ

الجرجير

وقالت الدكتورة ساركار إن هذه الأطعمة المضادة للأكسدة، المفيدة للوقاية من الأمراض وتقوية جهاز المناعة، تحتوي على الكثير من الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ب6، ج، ك.

وأضافت خبيرة التغذية: "تعد هذه الأطعمة مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أنواع معينة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر".

وتابعت الخبيرة أن هذه المنتجات لا ينبغي أن تخضع للمعالجة الحرارية النشطة لمنع تدمير المواد المضادة للأكسدة، مثل البوليفينول والفلافانول، ونصحت باستخدامها كجزء من السلطات أو الحساء أو الأطباق الجانبية.