مشاهير كتبوا سطورهم الأخيرة بعد اجرائهم عمليات تجميل

يرغب بعض المشاهير في الظهور بملامح جذابة وجسم متناسق؛ ليجذبون الأنظار ويتصدرون دائمًا محركات البحث، مما يلجئون لخضوع بعض العمليات التجميلية بأنواعها؛ ليزدادون جمالًا، مما قد يهدد حياتهم بسبب حدوث مضاعفات بعد العملية، وخلال السطور التاليه نعرض لك أبرز المشاهير التي تسببت عمليات التجميل في وفاتهم.

عمليات التجميل تلاحق المشاهير إلى مثواهم الأخير

الانفلونسر لوانا أندرادي

الانفلونسر لوانا أندرادي

تفاجيء متابعي الانفلونسر البرازيلية لوانا أندرادي بخبر وفاتها خلال الأيام السابقة، بعد إجراءها عملية شفط الدهون من سيقانها، إلا أن حدث بعض المضاعفات، مما أدت إلى انسداد رئوي لجلطة انتقلت من الساق إلى الرئة وحاول بعض الأطباء إنعاشها قبل وفاتها بدقائق بسبب سكتة قلبية إلا أنها لم تفي بالغرض.

الممثلة سيلفينا لونا

الممثلة سيلفينا لونا

أجرت الممثلة الأرجنتينية سيلفينا لونا عملية جراحية في عام 2011، لزيادة حجم الأرداف إلا أنها عانت من التهابات ثم مضاعفات وفرطاً في كالسيوم الدم وفشلاً كلوياً، مما استدعى دخولها المستشفى لأسابيع في انتظار إجراء عملية زرع لها، لكنها توفيت في نهاية شهر أغسطس من العام الحالي.

وصُدم الأطباء الذين قاموا بتشريح جثتها من تواجد مواد اصطناعية عديدة في جسدها نتيجة العملية التجميلية التي أجرتها.

وديع نجل المطرب جورج وسوف

وديع نجل المطرب جورج وسوف

أقدم وديع نجل المطرب جورج وسوف على عملية تكميم المعدة، بغرض فقدان الوزن الزائد من جسمة، لكنه لم يصمد طويلة، فتوفى نتيجة لمضاعفات بعد العملية.

محمود عبد العزيز

الفنان محمود عبد العزيز

أُصيب الساحر بآلام في الأسنان مما اضطر إلى إجراء عملية جراحية في فرنسا ليتخلص من تسوس الأسنان، إلا أن حدث خطأ أثناء العملية، مما أدى إلى دخول الفيروسات أعلى الفك ومنها إلى مؤخرة الرأس، كما ظهرت بعض الأورام مما أخذ ما يقرب من 20 جلسة كيماوي، وبعد إجراء أشعة مغناطيسية أُكتشف أن السرطان قد انتشر في الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ.

سعاد نصر

الفنانة سعاد نصر

قررت الفنانة سعاد نصر في عام 2006 إجراء عملية تجميلية لتكبير الثدي، إلا أنها تأثرت بمضاعفات كبيرة أدت إلى دخولها في غيبوبة طويلة، بسبب أخذها جرعة بنج زائدها، استعدادًا للعملية، وتوفيت في يناير عام 2007، وكان خبر وفاتها كالصاعقة، وتأثر جمهورها الذين كانوا يرونها كوالدتهم، خاصًة أنها قدمت دور الأم في سلسلة مسلسل " يوميات ونيس " والتي ربت بها أجيال عديدة.

فايزة أحمد

الفنانة فايزة أحمد

من ضمن ضحايا عمليات التجميل الفنانة فايزة أحمد، فقامت بعملية تكبير خدودها، بترشيح من إحدى صديقاتها، فكانت تشكو من نحافة وجهها، لكن العملية فشلت وتوفيت بعدها بأشهر قليلة عام 1983.

ناهد شريف

الفنانة ناهد شريف

احتلت الفنانة الراحلة ناهد شريف أدوار الإغراء على الشاشات السينيمائية وقتها، الأمر الذي جعلها تجري عملية تكبير الثدي، خاصًة لأن وقتها أخذت بطولة فيلم " ذئاب لا تأكل اللحم "، وأرادت أن تخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها، وكانت للعملية أعراض جانبية وتبين بعد الفحوصات أنها مصابة بسرطان الثدي، ورغم محاولاتها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن السرطان انتشر في باقي وتوفيت عام 1981.

يجرى بعض الأطباء التي انعدمت لديهم الأمانة والمصداقية عمليات مختلفة بغرض التجميل، إلا أن الأمر قد ينهي حياة الضحية "المريض"، ولا يكون المقياس هو مستوى العيادة وتكلفة العملية الجراحية، بل هو إنعدام الشرف والأمانة، لذلك يجب تحري الدقة من الطبيب وعمل الفحوصات الكاملة التي تؤكد إمكانيتك لإجراء أي عملية جراحية.