الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري يعلن استشهاد 50 مريضًا داخل مستشفى الشفاء

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد استشهاد 50 مريضًا داخل مستشفى الشفاء نتيجة نقص الأدوية.


 تابع خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: “ماذا عن الصامتين والذين يقدمون مصوغات التعيين لليهود وأمريكا، يجب أن تتم إبادتهم من المجتمع وإزالتهم من صفحات التاريخ”.

 

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أكد أن العالم وقف صامتًا أمام الاستراتيجية الصهيونية التي لم تترك وطنًا عربيًّا إلا وتآمرت عليه، مطالبًا بضرورة الوعي العربي للدفاع عن الأمة ومناصرة الفلسطينيين الذين يتم إبادتهم بدم بارد في مستشفيات القطاع كافة، وآخرهم استشهاد 50 مريضًا داخل مستشفى الشفاء.

 نوَّه إلى أن الوطن العربي لن يبيع القضية الأهم في الوطن العربي، مشددًّا على أن حرب الإبادة والعدوان مستمر، وساعة الانتصار مقبلة لا محال، منوهًا إلى أن القضاء على الشعب الفلسطيني ليس بالأمر الهين.

 علَّق مصطفى بكري قائلًا: “عدد من الدول (جنوب إفريقيا، جيبوتي، بنجلاديش، جزر القمر) تقدموا بطلب للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل، ومخطط التهجير في غزة مستمر بدعم أمريكي أوروبي”.

 استكمل: “وكالة بلومبرج قالت: إن أمريكا وأوروبا تريد نشر قوات حفظ السلام بعد الحرب في قطاع غزة، ووزيرة خارجية ألمانيا قالت: إن قطاع غزة لا يمكن احتلاله والحديث على تدويل غزة أكذوبة”.

 

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