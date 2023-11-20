الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. مسلم يطلق أغنية "أنا عربى"

مسلم
مسلم

اطلق الفنان مسلم، آخر أعماله الغنائية فيديو كليب "أنا عربى" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتى تضامن ودعم فيها الشعب الفلسطيني، وأهل غزة ضد ما يواجهونه من المحتل، من حرب ودمار.

أغنية "أنا عربى" كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.. وتقول كلمات "أنا عربى" 

 

أنا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب أرضه

وكل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

 

أنا بحلم ببيت هادي، لا نار ولا ضرب ولا ألغام

أنا بطلب حقوقي وليه، حقوقي خلاص بقيت أحلام

 

ف إيدي حجر لكن ثابت، ف إيدكم أنتم سلاح ونفوذ 

وشايف خوفكم ف عيونكم، وأنا قدامكوا مش مهزوز

 

أنا عربي فلسطيني.. أنا بكل اللغات إنسان

أنا نابلس وأنا حيفا وأنا يافا وأنا بيسان

 

أنا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل

وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل 

 

أنا بيت لحم ورام الله.. وشيخ جراح وأنا الناصرة 

وأنا غزة اللي فيها الناس، دموعهم نازله من الحسرة

 

أنا اسمي الشهيد الحي.. وعايش تحت خط النار 

لا خايف من الرصاص الجاي.. ولا بيهمني استعمار 

أنا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب أرضه

وكل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

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