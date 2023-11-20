في دقائق| حضري مهلبية بالكاكاو.. تحمي من السرطان

المهلبية من أسرع الحلويات التي يمكنك صنعها إذا أردت تناول حلوى لذيذة في دقائق، ومن أشهى الوصفات التي يمكنك تحضيرها هي بالكاكاو، فتضيف مذاق لذيذ، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد الهامة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

مهلبية بالكاكاو

طريقة عمل مهلبية بالكاكاو

المقادير

- حليب: 5 اكواب (كامل الدسم)

- كاكاو: كوب (مرّ)

- دقيق الذرة: 5 ملاعق كبيرة

- سكر: 5 ملاعق كبيرة

- شوكولاتة داكنة: للتزيين

مهلبية بالشوكولاتة

طريقة التحضير

قومي بغلي كمية الحليب في قدر مناسب على نار متوسطة الحرارة عدا كوب واحد يوضع جانبأ ثم إضافة السكر والكاكاو إلى الحليب وتحريكه جيداً باستخدام المخفقة الشبكية للحرص على ذوبان السكر وعدم تكتل الكاكاو في الحليب.

اتركي المزيج حتى يغلي على النار لبضع دقائق ثم إذابة كمية النشا مع كوب الحليب الموضوع جانبأ وحركي المزيج جيداً باستخدام المخفقة أو شوكة ثم قومي بسكب كوب الحليب البارد والنشا على الحليب والكاكاو مع الحرص على التقليب المستمر حتى لا يتكتل المزيج، بعد أن يغلي المزيج جيداً ويتماسك جيدأ أزيلي القدر من على النار.

قومي بسكب الـ مهلبية في أكواب التقديم ثم ضعيها في الثلاجة لتبرد، ثم زيني الأكواب بالقليل من الشوكولاتة المبروشة، وتقدم باردة.

فوائد بودرة الكاكاو

مضادة للاكتئاب

بودرة الكاكاو لديها القدرة على تحسين المزاج والتخلص من أعراض الاكتئاب، نظراً لاحتوائها على مادة تسمى فينيثيلامين، وهي عبارة عن ناقل عصبي موجود في المخ ومسؤول عن تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب، كما أن بودرة الكاكاو تزيد من معدلات الـ سيروتونين، وهو ناقل عصبي آخر مضاد للاكتئاب.

تقلل من خطر الإصابة بالسكتات

أثبتت الدراسات أن بودرة الكاكاو تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن من تدفق الدم، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، لذا فهي تقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية والسكتات والأمراض الأخرى المتعلقة بالأوعية الدموية.

تحمي الأسنان

تحتوي بودرة الكاكاو على مركبات مضادة للبكتيريا ذات خصائص معززة للمناعة، وتحافظ على صحة الفم. فبودرة الكاكاو تساعدك على الحفاظ على أسنان صحية وتحارب بكتيريا الفم التي تسبب تسوس الأسنان.

تحتوي على خصائص مضادة للسرطان

بودرة الكاكاو غنية بالـ"فلافونول" المضاد للسرطان، حيث أنه يحافظ على خلايا الجسم ويحميها من التلف ويعيق نمو الخلايا السرطانية، ويقاوم الالتهابات، ويمنع انتشار الخلايا السرطانية، كما أثبتت الدراسات أن مستخلص الكاكاو يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبنكرياس والقولون والبروستاتا والكبد.