ينتظر جمهور المنصات الإلكترونية موعد انطلاق مسلسل بطن الحوت، بطولة محمد فراج وباسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، والذي مقرر أن يعرض يوم 23 نوفمبر الجاري.

يشارك في بطولة مسلسل بطن الحوت، كلٍ من الفنان محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب، زينب غريب، حسن أبو الروس، عصام عمر، أحمد فهمي، ترنيم هاني، سارو شديد وغيرهم.

مسلسل بطن الحوت

وتدور أحداث مسلسل بطن الحوت، في إطار 15 حلقة، ويشمل معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل ويدور حول صانع فخار (محمد فراج) يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية تجارة مخدرات.

ويجسد محمد فراج خلال الأحداث، شخصية صانع فخار يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب، وتقدم سماح أنور دور والدته وتجمعه قصة حب بـ آية عبد الرازق، ملكة جمال مصر لعام 2019.

مسلسل بطن الحوت

ويلعب الفنان باسم سمرة، دور زوج أسماء أبو اليزيد، وله ابنتين من تمثيل زينب غريب وترنيم هاني، الذي يتسبب في مقتل صديق محمد فراج.

آخر أعمال محمد فراج

من الجدير بالذكر أن يعرض للفنان محمد فراج، خلال هذه الفترة فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم، ومن بينهم: نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي وغيرهم من الفنانين.

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

تفاصيل فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

آخر أعمال الفنان باسم سمرة

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان باسم سمرة، فيلم "البعبع"، ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداثه حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.