مياه الفيوم تستقبل وفد الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفد الإدارة العامة لحماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عماد عطية باحث و يحيى حسن وممثلين عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لمراجعة أداء وكفاءة منظومة العمل بخدمة العملاء والإدارة العامة للعلاقات العامة وإدارتها التابعة.

أكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس الادارة أن الشركة تسعى بشكل دائم على مراجعة الأعمال بمنظومة خدمة العملاء والإدارت التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة وقياس مدى إلتزام الشركة بالتصنيف المطلوب من قبل الجهاز لشكاوى العملاء والإحصاءات البيانية ومدى دقة ومصداقية التقارير الصادرة بالإدارات المختلفة والمعايير المحددة للشكاوى والمشكلات الطارئة وتحديد نسب الشكاوى والمتابعة الدورية لشكاوى المواطنين وتحديد الأسباب الفعلية لتأخير معالجة الشكاوى وسرعة الاستجابة لشكاوى العملاء ومدى توفر البيانات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.

تطوير الادارات

واشار أن الشركة حريصة بشكلٍ كبير على تطوير أداء جميع إداراتها من خلال التدريب المستمر للعاملين بالشركة وتطوير الأداء وتفعيل منظومة تلقي الشكاوى سواء عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو صفحة المركز الاعلامي للشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك او من خلال إدارة الشكاوى وربط منظومة تلقي الشكاوى بالشركة مع غرفة عمليات المحافظة والشبكة الوطنية للسيطرة في منظومة عمل موحد من أجل تلقي وحل شكاوى المواطنين .

وفي سياق متصل أوضح عماد عطيه الباحث بجهاز حماية المستهلك أن الهدف من الزيارة الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ( المنتج والمستهلك )في إطار من المبادئ العامة المتمثلة في الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستهلكين وتننظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يُمكٌن ويشجع الجهات العاملة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي من تحقيق أعلى مستوى من الأداء بما يضمن إستمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وتقدم الخدمة للمستهلك بصورة مُرضية ومراقبة وتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التوازن بين مقدمي الخدمة والمستهلكين و إعادة هيكلة القطاعات من أجل تطويرها وزيادة كفاءتها.

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