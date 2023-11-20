فيلم سكر يحصد 447 جنيهًا فقط

حصد فيلم سكر، بطولة الفنانة الكبيرة ماجدة زكي ومحمد ثروت، أمس الأحد، إيرادات ضئيلة للغاية وبلغت 447 جنيهًا، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم سكر:

تدور أحداث فيلم سكر في إطار موسيقيّ وعائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابعًا لها ذا نوايا سيئة.

يضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبوالحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.

آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي:

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجدة زكي مسلسل هجمة مرتدة، وتم عرضه عام 2021، يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، علي قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.