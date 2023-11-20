مدير تعليم قفط يشهد ثانى أيام تدريب مديرى المدارس

تابع الدكتور بخيت الجميعى مدير إدارة قفط التعليمية اليوم الاثنين 2023/11/20 فعاليات اليوم الثانى للتدريب الذى يتم تنظيمه بمدرسة المحطة للتعليم الاساسي وقاعة نقابة المعلمين بالادارة ضمن البرنامج التدريبى ( تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقمي) حيث يستهدف التدريب مديرى المدارس والاخصائيين الاجتماعيين واحد المعلمين من كل مدرسة.

رافقه خلال المتابعة الدكتورة منى دندراوى مدير إدارة التدريب بالإدارة والدكتور محمد القرمانى وكيل الادارة وصابر عبده موجه الحاسب الألى.

ولقد وجه المدير الشكر للزملاء مديرى المدارس على حرصهم حضور التدريب مؤكدا أن الاستفادة الكبيرة من هذا التدريب تقع فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية وكل من حضر التدريب هو بداية طيبه لنقل الخبرات التدريبية للزملاء المعلمين والطلاب بالمدارس حتى تعم الفائدة على المجتمع والوطن.