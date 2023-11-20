روسيا تمنع دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى أراضيها

قررت "روسيا"، منع دخول العديد من المسؤولين المولدوفيين إليها، ردًا على المُلاحقة والتضييق على وسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الإثنين، أنها استدعت السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مولدوفا لدى روسيا، ليليان داريي، و"أعربت عن احتجاجها الشديد، على الملاحقة المستمرة وبدوافع سياسية لوسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا، بما في ذلك من خلال منع الوصول إلى مواقعها على الإنترنت".

وأشارت الوزارة بأنه "تم إبلاغ ليليان داريي "بمنع عدد من المسؤولين في جمهورية مولدوفا من الدخول إلى روسيا الاتحادية".

سياسي فرنسي مُنتقدًا تصرفات ماكرون ضد روسيا: "جلبت الفقر لمواطنيه"

صرح "فرانسوا أسيلينو"، زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، بأن تصرفات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ضد روسيا جلبت الفقر للمواطنين الفرنسيين، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وكتب أسيلينو على شبكة التواصل الاجتماعي X: "يتواصل ويستمر ارتفاع أسعار الكهرباء. أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن زيادة جديدة في الأسعار بنسبة عشرة بالمائة، على الرغم من أنها تضاعفت منذ عام 2011".

وشدد السياسي الفرنسي على أن ماكرون يدفع الفرنسيين عمدا إلى الفقر عن طريق دعم العقوبات ضد روسيا والبقاء في سوق الطاقة الكهربائية بأي ثمن.

وتُواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد التضخم، بسبب فرض عقوبات على روسيا والتمسك بسياسة التخلي عن الوقود الروسي.

وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير ميزاتها التنافسية، الأمر الذي أثر على مجالات أخرى من الاقتصاد. كما تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكبر تضخم مالي تم تسجيله منذ عقود.