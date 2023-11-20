تحركات طفيفة لمؤشرات الأسهم الأمريكية وسهم "مايكروسوفت" يصعد

جاءت تحركات المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية طفيفة عند الفتح اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مركز الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

الأسهم الأمريكية

وحقق سهم مايكروسوفت مكاسب بفضل أنباء عن انضمام رئيس "أوبن أيه.آي" السابق سام ألتمان إلى شركة البرمجيات العملاقة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 14.79 نقطة يما يعادل نسبته نحو 0.04% ليصل إلى مستوى 34932.49 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض بنحو 2.32 نقطة أو بنسبة تراجع تعادل نحو 0.05% ليصل إلى مستوى 4511.70 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 9.27 نقطة أو بنسبة زيادة تعادل نحو 0.07% ليصل إلى مستوى 14134.75 نقطة.

الأسهم الأوروبية على استقرار بعد أسبوع قوي

الأسهم الأوروبية

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أداء أسبوعي قوي جاء مدفوعا بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، فيما محا تراجع قطاع الرعاية الصحية مكاسب أسهم قطاع الطاقة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية، بعد أن قفز بنحو 3% تقريبا الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر صوب تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس.

وبعدما تزايدت توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 2024 وأن يكون أول خفض بحلول أبريل نيسان، بدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حالة التفاؤل في السوق بإشارتهم إلى أن التضخم ما يزال مرتفعا وأن الاقتصاد قوي إلى حد ما.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة الأسهم الأوروبية بنسبة 0.7%، بينما هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6% بعدما هوى سهم باير الألمانية للأدوية والمبيدات بنسبة 12% لأدنى مستوى في 12 عاما على خلفية إلغاء تجربة كبيرة وفي المراحل النهائية لعقار جديد مضاد للتجلط.

وهبط المؤشر داكس الألماني فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.1%.

وانخفض سهم أشتيد غروب البريطانية لتأجير المعدات 13.5% بعد توقع الشركة تسجيل أرباح سنوية أقل من التوقعات وتكلفة استهلاك تتجاوز ملياري دولار خلال العام.