الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء مستشفى كمال عدوان للأطفال بغزة

طلب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إخلاء مستشفى كمال عدوان للأطفال في غزة، حسبما صرح الدكتور منير البرش، مدير عام مستشفيات قطاع غزة.

ورغم طلب الاحتلال الإسرائيلي إلا أنه زعم بأنه لم يطلب من الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بإخلاء المستشفى.

وادعى دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه استجاب لطلب مدير مستشفى الشفاء بالسماح لمواطني غزة الذين يحتمون في المستشفى والذين يرغبون بالإخلاء من مستشفى الشفاء باتجاه المعبر الإنساني في قطاع غزة عبر محور آمن.