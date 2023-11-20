الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء مستشفى كمال عدوان للأطفال بغزة

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

طلب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إخلاء مستشفى كمال عدوان للأطفال في غزة، حسبما صرح الدكتور منير البرش، مدير عام مستشفيات قطاع غزة.

ورغم طلب الاحتلال الإسرائيلي إلا أنه زعم بأنه لم يطلب من الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بإخلاء المستشفى.

وادعى دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه استجاب لطلب مدير مستشفى الشفاء بالسماح لمواطني غزة الذين يحتمون في المستشفى والذين يرغبون بالإخلاء من مستشفى الشفاء باتجاه المعبر الإنساني في قطاع غزة عبر محور آمن.

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