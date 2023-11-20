معرفة نتيجة قرعة الحج لعام 2024

تعلن وزارة الداخلية المصرية عن إطلاق البوابة المصرية الموحدة للحج لعام 2024، التي تسهل إجراءات التسجيل والمعرفة بنتيجة قرعة الحج. يمكن للمواطنين المصريين الاطلاع على حالة طلب الحج سواء كان فائزًا أو غير فائز بسهولة تامة عبر الإنترنت.

للدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج “اضغط هنا” ، وقد تم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 رسمياً، ويمكن للمواطنين المصريين الاستعلام عن نتيجتهم عن طريق البوابة المصرية الموحدة للحج والتي توفر وسيلة سهلة ومريحة للحصول على نتيجة القرعة بسرعة وبشكل آمن ولمعرفة والوصول نتيجة قرعة الحج 2024 بسهولة ويسر، والحصول على المعلومات اللازمة لترتيب وإتمام إجراءات الحج في حالة الفوز يمكن اتباع الخطوات التالية

أفتح البوابة على الرابط “اضغط هنا”

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، والذي يمكن العثور عليه أسفل صورة البطاقة الشخصية.

قم أيضًا بإدخال رقم المصنع الذي يتم تدوينه أسفل صورة البطاقة الشخصية.

بعد ذلك، عليك إدخال الرمز “كود التحقق” المكون من أحرف وأرقام يظهر على الموقع بوضوح.

قم بالضغط على زر "بحث" للبدء في البحث عن نتيجة قرعة الحج.

وبمجرد القيام بهذه الخطوات، ستظهر لك النتيجة حالاً وسوف تتمكن من معرفة ما إذا كنت فائزًا بالحج لعام 2024 أم لا. إن هذه البوابة الموحدة تعد إضافة هامة ومبتكرة لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين المصريين.

ندعو جميع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2024 إلى استخدام بوابة الحج المصرية الموحدة والتحقق من حالة طلبهم. يعتبر الحج أحد أعظم الشعائر الدينية في الإسلام، وتسعى الحكومة المصرية لتوفير كل سبل الراحة والسهولة للحجاج المصريين ونتمنى لجميع المتقدمين لقرعة الحج في عام 2024 حظًا موفقًا، ونسأل الله أن يقبل حجهم وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

وفي حالة فوز الشخص في قرعة الحج 2024، سيتم إبلاغه بالتفاصيل اللازمة لإتمام إجراءات الحج، مثل توقيع عقد الحج ودفع الرسوم المقررة. وسيتم نشر قوائم الفائزين أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الأيام اللاحقة، حيث بإمكان الفائزين التوجه إلى المركز المحدد لتسلم تذكرة الحج.

أما في حالة عدم فوز الشخص في قرعة الحج 2024، فيمكنه المحاولة مرة أخرى في الأعوام القادمة. كما يمكنه أيضًا التقدم لأداء الحج بصورة غير مجانية عن طريق القطاع الخاص والشركات المعتمدة.

يجب على الراغبين في الحج التأكد من الاطلاع على قوانين وشروط الحج ومعرفة المستندات والأوراق المطلوبة قبل التقديم. كما يُنصح الراغبين في الحج أن يكونوا على استعداد لأي تعديلات أو تغييرات قد تطرأ على إجراءات الحج بناءً على الضوابط الصحية والأمنية المعمول بها في ذلك الوقت.