أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بالتعدي على قوة أمنية بالأسلحة النارية، والشروع في قتل رقيبي شرطة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية للشهر المقبل للنطق بالحكم.

تأجيل محاكمة 19 متهمًا تعدوا على قوة أمنية في شبين القناطر

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش

تعود أحداث القضية رقم 1700 لعام 2014 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 348 لعام 2014 جنايات بنها، حيث أقدم المتهمون وعددهم 19 شخصا، على استعراض القوة والعنف ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واستخدموا أسلحة نارية فرد خرطوش وبندقية آلية، بقصد تخويفهم والتأثير على إرادتهم في فرض السيطرة عليهم.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا وبيتوا النية على قتل أحمد فتحي، ومصطفى ناصر في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واعتراض من يقف في طريقهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وعندما شاهدوا رجال الشرطة أمام منزل الأخير فقاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، وذكر أمر الإحالة أن المتهمين، شرعوا في قتل رقيبي شرطة.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا القوة والعنف ضد موظفين عمومين وهما الملازم أول مصطفى الغزالي، وإطلاق أعيرة نارية صوبه وباقي أفراد القوة الأمنية، مما تسبب في إصابة رقيبي الشرطة من أفراد القوة الأمنية المشاركة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تسببوا في إتلاف سيارة الشرطة رقم 5814/11ب مملوكة لوزارة الداخلية كما هو مذكور في التحقيقات.

المشدد 10 سنوات غيابيا لمفتش دعوة بأوقاوف لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص القليوبية

كما عاقبت الدائرة الثالثة ،بمحكمة جنايات بنها ، اليوم الأثنين ، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا لمفتش دعوة بأوقاوف القليوبية لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12214 لسنة 2021 جنح مركز شرطة كفر شكر، والمقيدة برقم 3673 كلي شمال بنها لعام 2021، بقيام المدعو "عبد الفتاح م ص"، هارب، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعدي بالضرب بمنجل على المجني عليه "ا.م"، مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15%.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز أداة - منجل- للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وتعدى أحد الطرفين على الآخر بـ"منجل"، وأحدث له عاهة مستديمة، وفر هاربا، وتولت الجهات المعنية التحقيق.