مدير تعليم دشنا يتفقد تدريبات "دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي"

تفقد طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثاني للتدريب (تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمي) راققه الزيارة محمد فرج الله مدير مركز التدريب مديري المدارس بجميع المراحل التعليمية، وذلك بمقر مركز التنمية المهنية النموذجي بدشنا الصناعية.

حيث تفقد المدير العام قاعات التدريب بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين حيث يجرى التدريب بـ 7 قاعات تضم 474 متدرب من مدير ومعلم وأخصائي بالمراحل التعليمية المختلفة، بمدارس ادارة قنا التعليمية، حيث يتم التدريب من قبل مدربون معتمدون من الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الاستعانة بالأكفاء والمتميزين فى التدريب من الموجهين والمعلمين.

وأوضح المدير العام خلال متابعته فعاليات التدريب أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد سيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ويهدف التدريب إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب داخل المدارس فى ضوء التحول الرقمي وللتوعية بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة والتعرف على مسئولياتهم تجاه وطنهم.

الجدير بالذكر ان فعاليات التدريب بدأت أمس الأحد وتستمر حتى غدا الثلاثاء على مستوى الإدارة التعليمية.

مدير تعليم دشنا