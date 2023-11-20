انطلاق فعاليات المخيم الكشفى لتنمية المهارات بالمنيا

نفذت مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء بالمنيا ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الادارة المركزية لتنمية النشء" بقيادة جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، المخيم الكشفي لتنمية المهارات لغير الكشفيين .

وذلك للمرحلة السنية من ٧ لــ ١٢ سنه لمرحلة الأشبال والزهرات ، خلال الفترة من ١ نوفمبر 2023 وحتى الى ١٥ يناير 2024 بمدرسة أبو جريد بقرية ريدة ، وإحدى المدارس التابعة لمؤسسة مصر الخير بواقع " ٢ " تدريبة خلال الاسبوع كمرحلة أولى من البرنامج " المرحلة المحلية " بهدف نشر أسس الحركة الكشفية لابناءنا الطلائع استعداداً للقاء القومي على مستوى الجمهورية .

وقد تم تنفيذ المعسكر الثالث والرابع بمشاركة أكثر من ٢٠٠ زهرة و شبل ، بمدرسة ابو جريد بقرية ريدة ، تدريب القائدة نادية محمود طه ، و مركز شباب ماقوسة تدريب القائد محمود اسماعيل ، وقد قاموا خلال المعسكر بتعريف الطلائع بأهداف الحركة الكشفية وأهميتها ، وأسس الحركة الكشفية وتعريفهم ببعض الموضوعات الكشفية والرباطات الأولية .

و يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة مدير عام المديرية ، اشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية لشئون الشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية لشئون الرياضة، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير محمد حسان مدير ادارة تنمية النشء ،سامح مصطفى مسئول النشاط الكشفي