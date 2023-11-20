الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انطلاق فعاليات المخيم الكشفى لتنمية المهارات بالمنيا

المعسكر الكشفي
المعسكر الكشفي

نفذت مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء  بالمنيا ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الادارة المركزية لتنمية النشء" بقيادة  جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، المخيم الكشفي لتنمية المهارات لغير الكشفيين .

 

وذلك للمرحلة السنية من ٧ لــ ١٢ سنه لمرحلة الأشبال والزهرات ، خلال الفترة من  ١ نوفمبر 2023 وحتى الى  ١٥ يناير 2024 بمدرسة أبو جريد بقرية ريدة ، وإحدى المدارس التابعة لمؤسسة مصر الخير  بواقع " ٢ "  تدريبة  خلال الاسبوع كمرحلة أولى من البرنامج " المرحلة المحلية  " بهدف نشر أسس الحركة الكشفية لابناءنا الطلائع استعداداً للقاء القومي على مستوى الجمهورية .

 

وقد تم تنفيذ المعسكر الثالث والرابع بمشاركة أكثر من ٢٠٠ زهرة و شبل ، بمدرسة ابو جريد بقرية ريدة ، تدريب القائدة نادية محمود طه ، و مركز شباب ماقوسة تدريب القائد محمود اسماعيل ، وقد قاموا خلال المعسكر بتعريف الطلائع بأهداف الحركة الكشفية وأهميتها ، وأسس الحركة الكشفية وتعريفهم ببعض الموضوعات الكشفية والرباطات الأولية .

 

و يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة مدير عام المديرية ، اشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية لشئون الشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية لشئون الرياضة، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير محمد حسان مدير ادارة تنمية النشء ،سامح مصطفى مسئول النشاط الكشفي 

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