غزل المحلة يوجه الشكر لخالد عيد وجهازه المعاون

أعلن نادي غزل المحلة رحيل خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد النتائج السلبية في المباريات الأخيرة بدوري المحترفين.

ووجه مجلس إدارة غزل المحلة الشكر لخالد عيد وجهازه المعاون على مجهوداتهم مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا جاء نصه على النحو التالي:

“يتقدم المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي غزل المحلة في الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم القادمة”.

وتراجع ترتيب غزل المحلة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة دوري المحترفين وفي رصيده 14 نقطة فقط.