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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يوجه الشكر لخالد عيد وجهازه المعاون

خالد عيد
خالد عيد

 أعلن نادي غزل المحلة رحيل خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد النتائج السلبية في المباريات الأخيرة بدوري المحترفين.

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غزل المحلة يواصل التدريبات استعدادًا لمواجهة لافيينا

 ووجه مجلس إدارة غزل المحلة الشكر لخالد عيد وجهازه المعاون على مجهوداتهم مع الفريق خلال الفترة الماضية.

 وأصدر النادي بيانًا رسميًا جاء نصه على النحو التالي: 

 “يتقدم المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي غزل المحلة في الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم القادمة”.

 وتراجع ترتيب غزل المحلة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة دوري المحترفين وفي رصيده 14 نقطة فقط.

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