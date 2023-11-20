الجائزة الثالثة.. فيلم وداعا جوليا يحصد جائزة الجمهور بمهرجان ليدز

حصدالفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، جائزة الجمهور ضمن فعاليات النسخة الـ37 من مهرجان ليدز السينمائي الدولي، ليصل إلى 15 جائزة.

فاز الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" بالجائزة الثالثة على التوالي خلال أسبوع، إذ فاز مؤخرًا بجائزتين من مهرجان الفيلم المسلم الدولي في تورنتو، جائزة التفوق وجائزة أفضل تمثيل لبطلته إيمان يوسف.

والمرة الرابعة التي يحصل على جائزة الجمهور، إذ فاز بها في مهرجانات موسترا السينما العربية والمتوسطية في كتالونيا، والحرب على الشاشة، و"Paysages de Cinéastes" في فرنسا.

الفيلم السوداني وداعًا جوليا

أحداث الفيلم السوداني "وداعًا جوليا"

وتدور أحداث "وداعًا جوليا" في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب "منى" المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم بمقتل رجل جنوبي، ثم تعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

أبطال الفيلم السوداني "وداعًا جوليا"

والفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية، والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك.

ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة، وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

فيلم "داعًا جوليا" من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، ويشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى "MAD Solutions" المبيعات الدولية للفيلم.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن ينطلق الفيلم بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبدأ عروضه في السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين من يوم الخميس 7 ديسمبر، بينما يُعرض في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 14 ديسمبر.

ويشارك في مهرجان أفريكا رايزينج السينمائي الدولي، وسيُعرض أيضًا لأول مرة في آسيا ضمن مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي.

وكانت مصر هي المحطة الأولى برحلة العروض التجارية للفيلم في أواخر أكتوبر الماضي، حيث بلغت إيراداته 2.5 مليون جنيه في أول 3 أسابيع عرض، متفوقاً في أسبوعه الأول على العديد من الأفلام المصرية والأميركية الضخمة؛ ليسجل أعلى إيرادات لفيلم عربي في شباك التذاكر المصري على الإطلاق، وأوروبيًا بدأت عروضه في فرنسا على أكثر من 50 شاشة في 21 مدينة.

وسجل جوائز الفيلم، يضم أيضًا: جائزة أفضل فيلم من مهرجان بلفاست السينمائي، وأفضل مخرج في عمل روائي أول، وأفضل ممثلة في عمل روائي أول من مهرجان قبرص السينمائي الدولي، وجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا "جائزة الصحافة"، وجائزتين في مهرجان Paysages de Cinéastes "جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة لجنة تحكيم المرأة"، وجائزة أفضل فيلم إفريقي في حفل توزيع جوائز سبتيموس الدولية.

وبدأ هذا المشوار من مهرجان كان السينمائي الذي استضاف عرضه العالمي الأول ضمن قسم نظرة ما، حيث فاز بجائزة الحرية.

وكان "وداعًا جوليا"، قد حصل على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، حيث نال إشادة كبيرة ونفدت جميع تذاكر عروضه قبل شهر من انطلاقة المهرجان، وقبلها شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

ومحمد كردفاني صانع أفلام سوداني، حاز فيلمه القصير نيركوك على جائزة الفيل الأسود لأفضل فيلم سوداني عام 2017، وجائزة شبكة ناس لأفضل فيلم عربي في أيام قرطاج السينمائية، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وجائزة أرنون بيلافيت بيليجريني في مهرجان الفيلم الإفريقي الأسيوي اللاتيني السينمائي الدولي في ميلان.

وعُرض فيلمه القصير سجن الكجر خلال أحداث الثورة السودانية في ساحة الاعتصام التي ضمت آلاف المتظاهرين، وكان فيلمه الوثائقي جولة في جمهورية الحب هو أول فيلم مؤيد للثورة يبثه تلفزيون الدولة، في العام 2021 أسس ستديوهات كلزيوم للإنتاج بالخرطوم.