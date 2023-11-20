أوقاف أسيوط تفتح ثلاثة مساجد جديدة الجمعة القادمة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الديني في محافظة أسيوط، من المقرر أن تفتح مديرية أوقاف أسيوط ثلاثة مساجد جديدة يوم الجمعة القادمة. ستكون هذه المساجد معالم دينية جديدة في المنطقة وسيستفاد منها الأفراد المحليون لأداء الصلاة وأخذ العبرة من الخطب الدينية.

المسجد الأول هو مسجد أولاد أحمد، والذي يقع في قرية نجوع السدادرة بصدفا. سيكون هذا المسجد نقطة تجمع لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها لأداء الصلاة وتعزيز القيم والأخلاق الإسلامية.

المسجد الثاني هو مسجد عواجة الذي يقع في مدينة أسيوط. ستوفر هذه البناية الجديدة للمصلين منطقة هادئة ومخصصة لأداء الصلوات الخمس والتلاوة والذكر، وستكون ممتازة لتلبية احتياجات المسلمين في المنطقة.

أما المسجد الثالث فيكون مسجد الريان الذي يقع في مدينة القوصية. يتميز هذا المسجد بتصميمه الجميل والعصري، ويقدم مكانًا مثاليًا لأداء الصلوات والمشاركة في الأنشطة الدينية الأخرى التي تعزز الروحانية والتواصل الاجتماعي للأفراد.

من المتوقع أن تكون هذه المساجد مراكز دينية حيوية في المحافظة، حيث ستدعم تعليم الشباب وتبني القيم الحميدة، وتوفر بيئة مشجعة لتعزيز التلاحم والتآخي بين أفراد المجتمع المحلي. ستعمل مديرية أوقاف أسيوط بالتعاون مع الأئمة المحليين على تنظيم الأنشطة الثقافية والتربوية والاجتماعية داخل هذه المساجد الجديدة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي الديني بين الشباب.

تأتي افتتاح هذه المساجد الثلاثة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الروحانية والقيم الإسلامية في المحافظة وتوفير مكان مناسب لسكان المنطقة لأداء الصلاة والانخراط في الأنشطة المجتمعية. ويعتبر افتتاح مثل هذه المساجد بمثابة إضافة قيمة للمجتمع وفرصة لتواصل المصلين مع الله وبعضهم البعض.