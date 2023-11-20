حضري صوص المشروم على خطى المطاعم وتمتعي بمذاق لذيذ

صوص المشروم من أشهى الصوصات التي يعتمدها المطاعم في وصفاتهم المختلفة؛ لإضافة مذاق لذيذ ونكهة مميزة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

صوص المشروم

طريقة عمل صوص المشروم

المقادير

- مرق اللحم : 2 كوب

- دقيق : نصف كوب

- مشروم : كوب (مفروم شرائح)

- بصل أخضر : نصف كوب (مفروم)

- زبدة : نصف كوب

طريقة التحضير

1. اخلطي الدقيق مع المرق في قدر على النار حتى يذوب.

2. أضيفي المشروم والبصل الأخضر والزبدة وحركي المزيج حتى يتكاثف الصوص ويصبح لونه ذهبي.

3. يمكنك تناول صلصة المشروم مع اللحم أو الدجاج وحتى الباستا حسب الرغبة.

فوائد تناول المشروم

يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف يعرف باسم بيتا جلوكان ، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة ، وفير في عيش الغراب، نظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة ، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

مضاد للالتهابات

تم العثور على بيتا جلوكان، وهي مواد مفيدة ذات خصائص مضادة للالتهابات، في المشروم، تم التحقيق في إمكانات بيتا جلوكان لمنع أو علاج حالات مثل مرض السكري وأمراض القلب والأورام الخبيثة الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف خصائص مضادة للالتهابات في المشروم للمساعدة في تقليل الألم والتصلب والوذمة.

يساعد على إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، في المشروم.

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.