تقي من السرطان ومفيدة للدايت| طريقة عمل شوربة تشيلي المكسيكية بالفاصوليا الحمراء

يبحث متابعي الدايت على وصفة صحية ولذيذة، غير تقليدية، ومن أشهى الوصفات التي يمكنك تحضيرها لتمدك بالطاقة وتشعرك بالشبع فترة طويلة، كما أنها غنية بالفيتامينات والألياف هي شوربة تشيلي المكسيكية بالفاصوليا الحمراء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

شوربة تشيلي المكسيكية بالفاصوليا الحمراء

طريقة عمل شوربة تشيلي المكسيكية بالفاصوليا الحمراء

المقادير

- بصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم ناعم)

- زيت نباتي : ملعقة كبيرة

- لحم عجل مفروم : نصف كيلو

- بهار تشيلي مكسيكي : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة بابريكا حلوة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشة

- بودرة الفلفل الحار : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشة

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة قطع صغيرة)

-فاصوليا حمراء : علبة

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومقطعة قطع صغيرة)

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- ماء : لتر ونصف

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر واسع على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم، وقلبي حتى يتغير لونه.

نكّهي ببهارات التشيلي، والبابريكا الحلوة، والملح، والفلفل الأسود وبودرة الفلفل الحار، ثم قلبي المكونات قليلا.

أضيفي الفليفلة الخضراء المفرومة، والفاصولياء الحمراء.

قلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها، ثم أضيفي الطماطم، وصلصة الطماطم.

صُبّي الماء، ثم غطي القدر وخففي النار، واتركي الشوربة لتُطهى لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج تماماً.

اسكبي شوربة تشيلي المكسيكية في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.

فوائد تناول الفاصولياء الحمراء

تسرع من خسارة الوزن الزائد

قد يساعد تناول الفاصوليا الحمراء بانتظام على خسارة الوزن الزائد، والسبب في ذلك يعود لأمور وعوامل مختلفة، ومنها: غنى الفاصوليا بالألياف الغذائية المشبعة التي تقلل من الرغبة في تناول الطعام على مدار اليوم.

تقوي مناعة الجسم

من فوائد الفاصوليا الحمراء قدرتها على دعم وتقوية مناعة الجسم بشكل ملحوظ، وذلك بسبب غناها بفيتامين ج (Vitamin C) الهام لصحة جهاز المناعة.

إذ يساعد فيتامين ج على إنتاج المزيد من كريات الدم البيضاء المناعية والكولاجين الذي يحتاجه الجسم لإصلاح أنسجته المتضررة.

الحفاظ على مستوى السكر

تساهم الفاصوليا في المحافظة على مستوى السكر الطبيعي في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، كما أنها وجبة غذائية جيدة لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تهضم ببطء، وتقلل من امتصاص السكر، ولا تسبب ارتفاع مستواه في الدم بعد تناولها، وبالتالي تحافظ على مستوياته الطبيعية في الدم، كما أنها تحتوي على المغنسيوم الذي يساعد على ثبات نسبته في الدم.

يقي من السرطان

تقلل الفاصولياء من خطر إصابتك بالسرطان خاصة سرطان القولون، وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب تأثيرات الجذور الحرة التي تتلف الخلايا وتؤدي إلى أمراض مختلفة، كما أنها تحتوي على الألياف والنشا المقاوم اللذان يساعدان في حماية القولون من خطر الإصابة بالسرطان.