الاتحاد الأوربي يوفر 886 ألف فرصة عمل في المشاريع التي يمولها بأسيوط

نظم وفد من ممثلي الاتحاد الأوروبي زيارة لمحافظة أسيوط وأكد باسل رحمي مدير عام وكالة تطوير الأعمال اهتمام الوكالة بتحسين أشكال التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، خاصة الاتحاد الأوروبي، بهدف تمويل مشاريع تساعد على تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتهيئة المناطق غير المخططة لاستقبالهم. دعم إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة وتوفير فرص العمل الكريم. علاوة على ذلك، فهي مستدامة وتوفر بيئة مواتية لإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة وتوفير فرص العمل اللائق.

جاء ذلك تعقيبًا على زيارة وفد من ممثلي الاتحاد الأوروبي لمحافظة أسيوط ضم صوفيا مونيك رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي، وفيرا مورانديني الملحق الدبلوماسي للمفوضية، برفقة وفد جهاز تنمية المشاريع برئاسة الدكتور وليد درويش رئيس قطاع المجتمع المركزي والتنمية البشرية، ولفيف من قيادات قطاع المجتمع والتنمية البشرية وقطاع التنمية المجتمعية للمكاتب الإقليمية للوكالة.

وتم مناقشة المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيتي "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" الممولة من الاتحاد الأوروبي. وبرنامج تنمية المجتمع "CDP" الممول من بنك الاستثمار الأوروبي "EIB" بمنحة مفوضة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي من خلال وكالة التنمية الألمانية "GIZ" في مجال البنية التحتية ومشاريع التنمية المجتمعية والتدريب.

وأكد رحمي أن الوكالة ستواصل العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات المانحة والمنظمات الدولية والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي في هذا الإطار للمساهمة في تحسين نوعية حياة المواطنين في القطاعات الأكثر احتياجا وغير المخططة. . المناطق، وضخ المزيد من الأموال للأنشطة التنموية المختلفة التي تنفذها وكالة تنمية الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعربت محافظة أسيوط وممثلو الاتحاد الأوروبي عن امتنانهم للجهود التي تبذلها وكالة تنمية الأعمال لتنفيذ المشروعات التنموية وتحسين ظروف العمل.

وتضمنت الزيارة تطوير وصيانة المدارس ورصف الطرق وتطوير الوحدات الصحية ومراكز الشباب وإعادة تأهيل الترع بقريتي موشا وشطب، بالإضافة إلى سلسلة من المشروعات بغرب أسيوط.

الجدير بالذكر أن المشاريع التي زارها الوفد وفرت 885,974 فرصة عمل يومية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تدريب 2,483 شاب وشابه على المهارات الحياتية وتوظيف 1,129 شاب وشابه بهذه القرى، وتم تنفيذها بإجمالي 152.2 مليون جنيه.