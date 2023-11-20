التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "جري الوحوش" في رمضان 2024

يستعد فريق عمل مسلسل جري الوحوش للتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة ،ومن المفترض أن ينافس العمل في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعد تحويل قصة فيلم جري الوحوش لـ عمل ردامي.

قصة فيلم جري الوحوش

(سعيد)، و(نبيل) صديقان، يعاني (سعيد) من عدم الإنجاب، فيقرر (نبيل) الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، يعاني (عبدالقوي) -الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما (سعيد) فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور.

جري الوحوش فيلم إثارة مصري من إنتاج سنة 1987، الفيلم من إخراج علي عبد الخالق، وتأليف محمود أبو زيد، وإنتاج حسين الصباح، ومن بطولة نور الشريف، ومحمود عبد العزيز، وحسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي.

أبطال مسلسل جري الوحوش

العمل بطولة محمود عبد المغني، صلاح عبد الله، فادية عبد الغني، نضال الشافعي، وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من إخراج عبد العزيز حشاد.

وكشف النجم محمود عبد الغني أنه يجسد خلال الأحداث شخصية “ سعيد “ الشخصية الذي جسدها النجم نور الشريف،كما يجسد النجم نضال الشافعي شخصية ”عبد القوي ” الشخصية الذي جسدها النجم الراحل محمود عبد العزيز.

محمود عبد المغني و نضال الشافعي

ويذكرأن يشارك الفنان محمود عبد المغني بشخصية مطرب فى فيلم "درويلة" والذى انطلق تصويره منذ فترة، من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل وبطولة عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداث العمل في إطار الغموض والأكشن.

آخر أعمال محمود عبد المغني

وكانت آخر أعمال محمود عبد المغني فيلم شمس، وتدور أحداث الفيلم حول "خالد" الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته "شمس"، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

شمس فيلم دراما وتشويق وغموض، بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان وعلاء مرسي، والفيلم هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد