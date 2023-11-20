طريقة عمل ستيك بصوص المشروم في دقائق| غني بالبروتين

ستيك بصوص المشروم من الوصفات الشهية التي يمكنك تحضيرها كوجبة غذاء سريعة وسهلة، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

ستيك بصوص المشروم

طريقة تحضير ستيك بصوص المشروم

المقادير

- الستيك : 500 جرام (فيليه)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- مشروم : 2 كوب (طازج / مقطع شرائح)

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- كريمة : كوب (سائلة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني مقلاة سميكة على نار عالية، وأضيفي الزيت والزبدة وتبلي الستيك بالملح والفلفل وقلبي لمدة 4 دقائق حتى تتحمر ثم ارفعي الستيك من المقلاة.

في نفس المقلاة أضيفي المشروم والخل وخففي النار وقلبي حتى يذبل ثم أضيفي الكريمة والملح والفلفل وقلبي قليلا حتى يبدأ بالغليان.

أعيدي الستيك واتركيه بالكريمة والمشروم لمدة 3 دقائق حتى تتجانس النكهات.

قدميه ساخناً مع البطاطس المشوية والكريمة الحامضة حسب الرغبة.

فوائد تناول المشروم

يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف يعرف باسم بيتا جلوكان ، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة ، وفير في عيش الغراب، نظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة ، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

مضاد للالتهابات

تم العثور على بيتا جلوكان، وهي مواد مفيدة ذات خصائص مضادة للالتهابات، في المشروم، تم التحقيق في إمكانات بيتا جلوكان لمنع أو علاج حالات مثل مرض السكري وأمراض القلب والأورام الخبيثة الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف خصائص مضادة للالتهابات في المشروم للمساعدة في تقليل الألم والتصلب والوذمة.

يساعد على إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، في المشروم.

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.