آخر إيرادات فيلم العميل صفر في شباك التذاكر

حصد فيلم العميل صفر، بطولة الفنان أكرم حسني، وأسماء أبو اليزيد، أمس الأحد، إيرادات بلغت 56 ألفًا و125 جنيهًا، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

فيلم “العميل صفر” سيناريو وحوار عبد الله، فكرة محمد سامي، إنتاج لؤي عبد الله، إخراج كريم العدل، ومن المقرر عرضه اليوم في دور العرض السينمائي .

العميل صفر

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته مع نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

كشفت الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، البوسترات الترويجية للعمل، وطرحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أفيشات لجميع أبطال العمل المقرر طرحه يوم 16 أغسطس الجاري بجميع دور العرض السينمائي .

شخصية أكرم حسني في العميل صفر

ويجسد أكرم حسني شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، وخلال تحقيق حلمه يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

كشف الفنان أكرم حسني، عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "العميل صفر"، والذي طرح منذ أشهر قليلة وضم مجموعة من الفنانين.

ونشر أكرم حسني البوستر الرسمي لـ “العميل صفر” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا:" البوستر التشويقي لفيلم العميل صفرمن ملفات شركة الرخا للأمن و النظافة، انتظرونا قريبًا صيف 2023".

وظهر “حسني” في البوستر منفردًا، مرتديًا بورنس حمام وفي قديمه حذاء الغطس، وفي رأسه بونيه بلاستيك، حاملًا مسدسًا في يده، وتفاعل الجمهور على السوشيال ميديا مع البوستر، وانهالت عليه التعليقات، وجاء من بينها:" ملك الكوميديا العبقرية، وعلق متابع، قائلًا:" اكرم انت هتكون فتى الشاشه الاول فى الكوميديا قريبا جدا وستتربع على عرش الكوميديا سنوات عديدة، وقالت متابعة:" من الروب مبين مرتب، وقال أخر:" الفكرة نفسها مسخرة متخيل السيناريو ".

مسلسل مكتوب عليا

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "مكتوب عليا" ، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.