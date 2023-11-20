بعد قراره المفاجيء.. ويجز يفضح أكاذيب أفيخاي أدرعي أمام العالم: اليهودية بريئة منك يابن الصهيونية

لقن مغني الراب ويجز، أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، درسًا قاسيًا دفاعًا عن غزة، ردًا على تغريدة مُسيئة للفلسطينيين كتبها الأخير عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس".

أفيخاي أدرعي يستفز العالم العربي من جديد: الفرق بين أبناء اليهودية وأبناء الثقافة الداعشية كالفرق بين النور والظلام

نشر أفيخاي مقطع فيديو يعرض مشهدًا لمجموعة جنود من جيش الإحتلال الإسرائيلي يساعدون مُسنين من أهالي غزة أثناء نزوحهم إلى جنوب القطاع، وأرفقه بتعليق: "الفرق بين أبناء اليهودية وأبناء الثقافة الداعشية كالفرق بين النور والظلام".

أفيخاي أدرعي

وتابع أدرعي: "في خضم الدمار الذي تسبب فيه دواعش حماس لسكان غزة وتشريدهم، تطل رحمة جنود جيش الدفاع على هؤلاء لتعكس قيم جنودنا وشعبنا، من خلال مساعدة رجل مسن بسحب عربته ليساعد امراة مسنة والانتقال الى جنوب وادي غزة".

وأردف: "قد يكون مشهدًا عاديًا، لكن إذا تعمقنا في ماهية هذه الحرب نرى أكثر مما يجب رؤيته، وكم قصة كهذه تحصل اليوم لتؤكد أننا أقوى من الرافضين والحاقدين".

ويجز وأفيخاي أدرعي عبر منصة إكس

ويجز يلقن أفيخاي أدرعي درسًا قاسيًا في حب غزة: اليهودية بريئة منك يابن الصهيونية

أثارت تغريدة أفيخاي غضب واستفزاز مطرب الراب ويجز، ما دفعه للرد عليه بتغريدة شديدة اللهجة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، حيث قال: "دواعش اسرائيل سيقتلون هؤلاء الأبرياء بمجرد ما ينتهي التصوير شتان الفرق بين اليد الجبانة واليد الثائرة يا عنصري النشأة".

وأضاف: "مسرحياتكم وخدعكم الرخيصة لا تنطلي الا علي محدودي الفكر ومغسولي الدماغ والعنصريين وانت خير عينة .. اليهودية بريئة منك يابن الصهيونية".

ويجز

ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر تضامنًا مع القضية الفلسطينية

في الوقت نفسه، كان مطرب الراب ويجز قد أقدم على خطوة غير مسبوقة دعمًا لأهالي غزة في ظل الحرب الدامية التي يشنها جيش الإحتلال الإسرائيلي عليهم، حيث أعلن يوم الجمعة الماضية عن حذفه تطبيقي فيسبوك وانستجرام، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، واعتراضًا منه على تحيزهم للكيان الصهيوني ضد أهالي غزة.

ويجز

وكتب ويجز منشورًا من خلال خاصية القصص القصيرة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لقد قمت بحذف فيسبوك وماسينجر، وأشعر بالخزي لأنني أستخدم إنستجرام وأحقق أرباحًا لشركة ميتا التي تغطي على الإبادة الجماعية".

ويجز عبر انستجرام

وتابع ويجز: "في انتظار منصة حرة لنا لنتكلم دون إسكاتنا. الجميع سئموا من هرائهم على أي حال".

فوربس تختار ويجز ضمن قائمة "30 تحت الـ 30" لقادة التغيير والمؤثرين في الشرق الأوسط

على صعيد آخر، اختارت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط مغني الراب ويجز ضمن قائمتها "30 تحت الـ 30" لعام 2023، والتي تضم أبرز قادة التغيير والمؤثرين الشباب في المنطقة، وجاء ذلك خلال بيان رسمي نشرته المجلة عبر موقعها الإلكتروني.

ويجز

وتضمن البيان الآتي: "إن القادة الشباب الملهمين والحالمين والمبدعين والرياضيين المدرجين في قائمتنا لأكثر من 30 شخصًا تحت سن الثلاثين هم في طليعة قيادة التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".