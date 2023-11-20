الأهلي يستأنف مرانه اليوم في غياب الدوليين

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم الإثنين ، استعدادًا لملاقاة ميدياما الغاني السبت المقبل بالقاهرة ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





كان الأحمر قد بدأ تدريباته بالأمس ، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق تزامنًا مع فترة التوقف الدولي.

ويخوض الأهلي تدريباته الجماعية في غياب لاعبيه الدوليين ، بعد عودة بعثة الفراعنة صباح اليوم من دولة ليبريا وخوض مواجهة سيراليون بالأمس في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

راحة سلبية ..

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الأهلي في الدوري بالمواجهة الأخيرة مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي في مسابقة الدوري للنقطة 13 متصدرًا للمنافسات والجونة للنقطة 9.