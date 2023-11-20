معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي.. طريقة التقديم

يهدف معاش الطفل إلى تقديم الدعم المادي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتوفير سبل العيش الكريمة لهم.

قيمة المعاش:

تحدد قيمة معاش الطفل وفقًا لعدد الأطفال في الأسرة، حيث تبلغ:

350 جنيهًا شهريًا للطفل الواحد في الأسر التي تضم طفلًا يتيمًا أو مجهول الأب أو الأبوين.

700 جنيه شهريًا للطفل الواحد في الأسر التي تضم طفلًا من أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

1050 جنيهًا شهريًا للطفل الواحد في الأسر التي تضم طفلًا من أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

الحالات المستفيدة:

يستفيد من معاش الطفل الحالات التالية:

الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

الأوراق المطلوبة:

للتقديم على معاش الطفل، يجب تقديم الأوراق التالية:

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة الأب أو الأم.

صورة شهادة ميلاد الطفل.

صورة بطاقة الرقم القومي للأم أو الأب.

صورة بطاقة الرقم القومي للطفل.

خطوات التقديم:

يتم تقديم طلب الحصول على معاش الطفل في وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.