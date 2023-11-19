التضامن تنظم معرض "ديارنا للحرف التراثية بنادي الصيد" للعام الثاني على التوالي

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي للعام الثاني على التوالي معرض ديارنا للحرف التراثية بنادي الصيد بمشاركة واسعة للحرف اليدوية التراثية المصرية المتميزة، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.





افتتح المعرض الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والمهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.



وتفقدت صابرين وغراب أجنحة المعرض الذى يشارك به ٦٥ عارضًا من الأسر المنتجة، فضلا عن منتجات صندوق دعم الصناعات الريفية والمؤسسة القومية لتنمية المجتمع والأسرة من المنتجات اليدوية المتميزة بجودة الخامات وروعة التصميمات وانتمائها للبيئة المصرية الأصيلة.



وتنوعت المعروضات من السجاد بأنواعه من الجلد والحرير والكليم الصوف والمفروشات المختلفة من الخامات القطنية وأشغال النحاس والخزف والملابس التراثية السيناوية والبدوية والعبايات بتصميماتها الراقية وأشغال الخيامية والمنتجات الخشبية من خشب السرسوع والإكسسوارات من الأحجار والفضة وأشغال الجلود الطبيعى من الشنط الحريمي ومنتجات أخميم المتميزة من المفارش والكوفارتات وإشغال الخوص ومنتجات سيوة من زيت الزيتون والأعشاب والبلح، إضافة إلى الزجاج المعشق، إضافة إلى معروضات من إنتاج ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.



جدير بالذكر أن الوزارة نظمت ٣٠ معرضا خلال عام ٢٠٢٣ وهذا يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية داخل وخارج مصر بما يسهم في تمكين وتحسين دخول الأسر المنتجة وصغار الحرفيين، واستجابة لطلباتهم بدعم الوزارة في خلق فرص تسويقية.

