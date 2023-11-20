إعلام إسرائيلي: صواريخ حزب الله تصيب قاعدة "بيرانيت" العسكرية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، وقوع أضرار جسيمة في قاعدة بيرانيت العسكرية الواقعة شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخي لحزب الله من لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي مقتضب - إطلاق صواريخ على القاعدة، مما أدى إلى نشوب حريق.

ولم يسفر عن الهجوم إصابات، وبالتزامن، دوت صفارات الإنذار في 3 بلدات شمال إسرائيل للتحذير من صواريخ جرى إطلاقها من لبنان، كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة والمنارة ومرجليوت.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، ووردت أنباء عن انفجارات ناجمة على ما يبدو عن اعتراضات الدفاع الصاروخي.

مطار العريش الدولي يستقبل 153 طائرة مساعدات إلى قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي 153 طائرة مساعدات بحمولة إجمالية تصل إلى 3 آلاف و 786 طنا من المساعدات المتنوعة من 30 دولة وجهة أممية منذ 12 أكتوبر الماضي.

و أكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد - في بيان اليوم/الاثنين /- وصول ثماني طائرات تحمل 247 طنا من المواد الإغاثية الطبية و الغذائية والأخرى، ومنها طائرة من قطر تحمل 38 ألفا و 646 طنا، وطائرتين من السعودية تحملان 48 ألفا و 454 طنا ، و3 طائرات من الكويت تحمل 96ألفا و 372 طنا ، وطائرة من الإمارات تحمل 35.75 طنا ، وطائرة من الهند و تحمل 30 ألفا و 55 طنا .