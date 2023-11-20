ضبط 105 مخالفات تموينية بأسواق المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين بالمحافظة ، حررت 105مخالفات متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب ضبط الأسعار فى المحال التجارية والهايبر ماركت ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية " تخفيض الأسعار" وإلزام التجار بالأسعار المخفضة ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين .

وشدد المحافظ ، بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ،والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 105مخالفات تموينية منها، 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان - اختراق ماكينة مخابز).

و45 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر المقرر – عدم وجود شهادة صحية - سلع منتهية الصلاحية – بيع منتجات مجهولة المصدر- ذبح خارج المجازر) ، بالإضافة ، إلى مصادرة 970 كجم أرز ، و 310 كيلو جرام سكر بدون فواتير، و 200 شيكارة دقيق ناقص الوزن ، و لحوم مذبوحة خارج المجازر ، و سلع منتهية الصلاحية.