في اليوم العالمي لحقوق الطفل.. تشريعات لحماية النشء وتدابير لمواجهة ظاهرة المشردين بالشوارع

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الطفل، في بادرة أممية لتذكر أهمية الحفاظ على حقوق النشء، وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.

ويُشار لى أن اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 192 دولة، لحماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

40 مليون طفل بمصر

ويٌشار إلى أن هناك 39.6 مليون إجمالى عدد الأطفال في مصر حتى منتصف 2023، حيث شهدت نسبة الأطفال الأقل من 18 سنة من إجمالي السكان انخفاضا طفيفا لتصل إلى 37.7% خلال عام 2023، مقابل 38% خلال عام 2022، وذلك وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.

وأشار الجهاز، أن نسب التسرب الأطفال من التعليم في المرحلة الابتدائية خلال عام 2020-2021 بلغت 0.20%، مقارنة بـ0.23% عام 2021-2022، موضحا أن نسب التسرب من التعليم ترتفع في الذكور، حيث بلغت 0.27%، مقابل 0.18% للإناث.

قانون حقوق الطفل

فيما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة1996، ومن المنتظر أن يوافق المجلس نهائيا على مشروع القانون خلال جلساته الأسبوع المقبل.

وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له، وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.