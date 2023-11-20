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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فرقة الموسيقى العربية للتراث على مسرح الأوبرا.. الأحد

فرقة الموسيقى العربية
فرقة الموسيقى العربية للتراث

تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلها الغنائي الجديد، على أحد مسارح الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات موسم الحفلات الشتوي المقام في عدد من فروعها.

موعد حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث:

 من المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد 26 نوفمبر على مسرح الجمهورية في تمام الثامنة مساءً، وقُسمت أسعار التذاكر على فئتين 60 - 80 جنيهًا.

 

 

نبذة عن مبنى دار الأوبرا:


دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

 يعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عامًا.

 يرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في المجالات كافة، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، إذْ اعتزم أن يدعو إليه عددًا كبيرًا من ملوك وملكات أوروبا.

 تم بناء الأوبرا خلال 6 أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

 فقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

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