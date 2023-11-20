اتبع هذه الخطوات في حالة سقوط أمطار

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، ونظرًا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

٢- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

٣- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

٤- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

٥- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.