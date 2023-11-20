بدء اختبارات الأداء للنسخة السادسة من مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم

بدأت اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم فى نسختها السادسة، أمس الأحد، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تواصل لجنة التحكيم اختبارات الأداء أيام ٢١و٢٢و٢٣ نوفمبر الجاري.

ضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور محمد علاء فتحي، الدكتور مصطفي محمد، الدكتور مدحت عبد السميع حشاد، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتورة سماح اسماعيل، بحضور الفنان مصطفي النجدي والدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة.

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر.

من جانبها أوضحت الدكتورة هادية صابر، أن اختبارات الأداء أمس كانت فى الغناء الفردى والغناء الجماعى والاستعراض من محافظتى القاهرة والجيزة، وأن اختبارات الأداء فى الأيام التالية ستشمل فن الاستعراض الفردى والجماعى لمجموعة من الفرق بمختلف محافظات مصر منها الإسماعيلية وبنى سويف والقليوبية والمنيا والأسكندرية والدقهلية والوادى الجديد.