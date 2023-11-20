أطعمة مفيدة تحميك من الإصابة بنزلات البرد المزمن

تعزيز جهاز المناعة عن طريق تناول عناصر غذائية محددة يساعد الجسم على محاربة فيروسات البرد المزعجة.

هناك عناصر غذائية تتوافر لدى الجميع تقريبًا يمكن أن تقلل من أعراض نزلات البرد مثل سيلان الأنف والعطس وذلك بأسانيد علمية.

بحسب ما نشره موقع Boldsky، تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بعناصر غذائية محددة يمكن أن يعزز جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على محاربة فيروسات البرد المزعجة.

وفقا لدراسة نشرت في دورية "Nutritional Science"، فإن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين C والزنك يمكن أن يقصر المدة ويقلل من شدة أعراض البرد.

أطعمة لتخفيف أعراض نزلات البرد

تشمل قائمة الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد ما يلي:

الحمضيات: تمتلئ ثمار البرتقال والليمون والغريب فروت بفيتامين C المعروف بخصائصه التي تعزز المناعة. يساعد فيتامين C على تقليل مدة وشدة أعراض البرد.

2. الزنجبيل: إن الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان، مما يجعله أفضل سلاح ضد نزلات البرد.

3. العسل: يمكن أن يساعد تناول ملعقة من العسل في تخفيف السعال وتهيج الحلق، كما أن طعمه لذيذ أيضاً.

4. الثوم: يحتوي الأليسين الموجود في الثوم على خصائص قوية مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد الجسم على محاربة فيروسات البرد.

5. حساء الدجاج: يساعد حساء الدجاج على تخفيف الاحتقان ويوفر الترطيب والتغذية.

تحذير مهم

ويبقى أنه على الرغم من أن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد، إلا أنها ليست بديلاً عن المشورة الطبية المتخصصة. إذا استمرت نزلة البرد أو تفاقمت، يجب استشارة طبيب في أسرع وقت للحصول على أفضل توجيهات.