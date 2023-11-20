اختتمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، فعاليات البرنامجين التدريبىيين على مهن صيانة المحمول، والمساحة، بمركزى التدريب المهني بسوهاج والكوثر، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب الخاصة بكل دورة بواقع شهر بعدد ساعات تدريبية 100 ساعة، وفقًا للمنهج التدريبي المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وتحت إشرافها بمعدل 80 % من التدريبات العملية على تلك المهن، و20 % معلومات نظرية تشتمل على أساسيات كل مهنة، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين، ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024، والتى تضم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التي يتم تقديمها للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهني، وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التي تقدمها المديريات للشباب والفتيات علي المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وزارة العمل تُسلم شهادات لخريجي مراكز التدريب المهني بسوهاج

وأكد الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه جرى تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي دورتي صيانة المحمول والمساحة لعدد 30 متدربًا، ومنوهًا إلى أن الخريجين من هذه الدورات سيتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان حصولهم على فرص عمل مناسبة ومراعاة الحد الأدنى للأجور على المهن التي تدربوا عليها.

وأفاد بأنه تابع تنفيذ دورتي الخياطة والتفصيل وصيانة المحمول التى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بسوهاج للاطمئنان على سير العملية التدريبية حيث تحظى هذه الدورات بالإقبال المتزايد من الشباب والفتيات، وذلك بعد توفير كافة المواد الخام اللازمة للتدريب والمدربين المعتمدين من الوزارة.