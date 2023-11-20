موعد مباراة انجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب مالطا، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا يورو 2024.

موعد مباراة انجلترا ومالطة اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة انجلترا ومقدونيا الشمالية في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الاثنين.

موقف إنجلترا ومقدونيا الشمالية في ترتيب المجموعة

يُذكر أن منتخب إنجلترا حجظ بطاقة تأهله إلى النهائيات القارية التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراة الغد.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 19 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إيطاليا وأوكرانيا قبل الجولة الختامية.

بينما يتواجد مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا اليوم

أوكرانيا ضد إيطاليا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مقدونيا الشمالية ضد إنجلترا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

التشيك ضد مولدوفا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ألبانيا ضد جزر فاروه، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

إيرلندا الشمالية ضد الدنمارك، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

سلوفينيا ضد كازاخستان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

سان مارينو ضد فنلندا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".