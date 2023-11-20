آل المرزوق يدعمون مشروعات التنمية بقــنا 2024

كشف ناجى صديق نافل ممثل مجموعة آل المرزوق الكويتية فى مصر، عن دعم المجموعة لمشروعات التنمية الصحية والخيرية فى جميع مراكز شمال وجنوب وشرق وغرب النيل بمحافظة قـــنا خلال عام 2024 .

وقال ممثل مجموعة آل المرزوق الكويتية فى مصر، أن التبرعات المالية للأنشطة الخيرية والتنموية لن تتوقف عند احلال وتجديد وحدة قرية المحروسة الصحية المهجورة لسنوات عديدة فى الماضى؛ أو عند احلال وتجديد مستشفى الرمد الوحيد فى عاصمة محافظة قـــنا الذى ظل مغلقاً لأكثر من 15 عاماً.

وأوضح"نــافــل"فى تصريحات خاصة لـ"الوفــد"، أن تسمية الوحدة الصحية لقرية المحروسة باسم المرحومة عائشة المرزوق كصدقة جارية ممتدة الأثر الطيب، ولا ينقطع عملها الصالح بالوفاة والإنتقال لدار الحق.

وأشار، إلى أن مستشفى الرمـد بقــنا سيحمل اسم مستشفى عبدالوهاب المرزوق للرمد وجراحة الوجه والفكين، بإضافة تخصص الأسنان إليها، لتوسعة النفع العام لجماهير قــنا الباسلة.

ولفت، إلى استيفاء كافة الإجراءات الرسمية الخاصة باحلال وتجديد مستشفى رمـد قــنا المغلقة ووحدة المحروسة الصحية المهجورة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بدعم من القيادة السياسية.

وأكد أن فلسفة العمل الخيرى لمجموعة آل المرزوق الكويتية، يتمثل فى توفير الخدمات الأساسية بالقرب من المواطنين، وعدم الإفصاح عن المشاريع المرتقبة، قبل استيفاء إجراءاتها والشروع فى تنفيذها.