أرباح العز للسيراميك تقفز تنمو 36.6% خلال 9 أشهر

أظهرت القوائم المالية لشركة العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاع الأرباح بنسبة 36.6%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها سجلت أرباحاً بلغت 188.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 137.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.86 مليار جنيه، مقابل 1.37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة، حققت أرباحاً بلغت 117.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 83.19 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 884.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.