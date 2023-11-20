مدير تعليم دشنا يرافق رئيس قطاع التأسيس العسكري في زيارة لدشنا العسكرية

استقبل طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال محافظة قنا، اللواء أركان حرب مختار محفوظ رئيس قطاع قنا للتأسيس العسكري بزيارة تفقدية اليوم الاثنين لمدرسة دشنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين يرافقه العميد عصام عبدالراضى قائد المدرسة.

بدأت الجولة بحضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية ثم التقيا طلاب التربية العسكرية بفناء المدرسة وتفقدا ورشتى التدريب لأقسام شبكات المياه وتشكيل ولحام المعادن، وأشاد اللواء مختار بمستوى الانضباط والالتزام من جانب القيادات التعليمة والطلاب ومستوى النظافة وحسن التعاون وحث المدرسة على التنافس وهو ما يخلق جيلًا واعيًا ومثقفًا وقياديًا قادرًا على التحدى.

وأضاف طارق نور الدين المدير العام ان التعليم الفني هو قاطرة التنمية للدولة المصرية وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى التعليم الفني اهتمامًا بالغًا لتحقيق ما تطمح إليه الدولة المصرية من تقدم عن طريق العلم وبناء شخصية الإنسان وفقا لاستراتيجية الدولة ٢٠٣٠.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية والمؤسسة العسكرية بالإستراتيجية القومية للانتماء والولاء والوعي الفكري لدى النشئ وصفوف الطلبة وتحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.