الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد رمضان يخرج من السباق الرمضاني ويتفرغ لـ "أسد أسود"

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد محمد رمضان لبدء تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائى الجديد "أسد أسود" أول ديسمبر المقبل، حيث يعقد رمضان جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد دياب للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل ورسم ملامح الشخصية الرئيسية التي يلعبها ضمن أحداث الفيلم. 

ويشارك في البطولة بجانب محمد رمضان كل خالد الصاوي ورزان جمال وشريف سلامة وعلي قاسم واحمد عبد الحميد والممثلين السودانيين محمود السراج وإسلام مبارك ، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.

من جهة أخرى قرر محمد رمضان الخروج من السباق الرمضاني لأول مرة منذ أعوام وذلك عقب تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة والذي حقق نجاحا كبيرا بجزئه الأول وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

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