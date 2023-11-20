إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لإعلام بني سويف

نظمت كلية الإعلام جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، المؤتمر العلمي الدولي الثاني والذي يأتي تحت عنوان " الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة ".

يأتي هذا تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 20 ، 21 نوفمبر و المقام باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

ويشهد المؤتمر العلمي حضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الإعلام، لمناقشة محاور المؤتمر والتي تشمل العديد من الموضوعات منها الإعلام الرقمي والاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوي؛ والممارسات التسويقية والإعلانية عبر العوالم الافتراضية الجديدة؛ كذلك الاعلام الرقمي وقضايا التنمية المستدامة؛ أيضا السرد القصصي الرقمي؛ وأخيرا ملامح البيئات التفاعلية عبر العوالم الافتراضية الجديدة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف، أن المؤتمر العلمي يشهد حضور كوكبة من الأكاديميين والمهنيين والصحفيين والإعلاميين وكذلك مناقشة الأبحاث خلال جلسات المؤتمر على مدار اليومين.

وأضاف عميد الكلية، أن أهداف المؤتمر: تشمل: – التعرف على واقع صناعة الإعلام الرقمي عبر البيئات التفاعلية للعوالم الافتراضية الجديدة. – استشراف التحولات المستقبلية في بنية العمليات الاتصالية في ظل التحولات الرقمية. – نمذجة عمليات الإنتاج الإعلامي الرقمي ووضع إطار عام للمعايير القياسية لهذا الإنتاج في المجالين الصحفي والإذاعي في المستقبل. – مناقشة التأثيرات المُحتملة للتطورات التقنية في مجال الإنتاج الإعلامي على المجتمعات العربية. – استشراف مستقبل الإعلام العربي في ظل التطبيقات المستحدثة لتقنية "ميتافيرس". – استشراف مستقبل الممارسات التسويقية والإعلانية للمنظمات عبر العوالم الافتراضية الجديدة. – الوقوف على ملامح ومحددات تفاعلية وعوامل فاعلية البيئات التفاعلية عبر العوالم الافتراضية الجديدة في المستقبل.

محاور المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة بني سويف

محاور المؤتمر: المحور الأول: الإعلام الرقمي والاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى. – الواقع المعزز والواقع الافتراضى تجارب عالمية ودولية. – القائم بالاتصال فى ظل البيئة الإعلامية الجديدة. – تقبل الجمهور لصحافة الواقع (الافتراضى - المعزز- الممتد) – تقنية ميتافيرس ومستقبل الإنتاج الإعلامي. – الصحافة الغامرة، وصحافة الواقع الافتراضى بنطاق 360 المحور الثاني: الممارسات التسويقية والإعلانية عبر العوالم الافتراضية الجديدة. – الواقع الممتد ومستقبل التسويق الرقمي. – تسويق العلامة التجارية عبر العوالم الافتراضية الجديدة. – تقنية ميتافيرس وبناء الهوية الرقمية للمنظمات. – الإعلان الرقمي عبر المجتمعات الاستهلاكية الافتراضية الجديدة. – تطبيقات الواقع الممتد ومستقبل الممارسة المهنية للعلاقات العامة الدولية. المحور الثالث: الإعلام الرقمي والمجتمع. – الحوكمه الرقمية وقضايا التنمية المستدامة. – التربية الاعلامية الرقمية ومهارات التفاعل عبر العوالم الافتراضية الجديدة. – الاستخدامات المستقبلية لتطبيقات الواقع الممتد وتأثيراتها النفسية والاجتماعية. – تقنية ميتافيرس وإعادة إنتاج هوية الافراد والمدن. – مستقبل التعليم عن بُعد عبر تطبيقات الواقع الممتد. المحور الرابع: السرد القصصي الرقمى. – أخلاقيات استخدام البث المباشر. – أشكال التمثيل البصرى للمحتوى الصحفى. – تفضيلات الجمهور للمحتوى البصرى / المرئى. المحور الخامس: ملامح البيئات التفاعلية عبر العوالم الافتراضية الجديدة. – الرؤي المستقبلية لبنية التفاعلات الرمزية عبر العوالم الافتراضية الجديدة. – تقنية ميتافيرس وتطور مفهوم الحضور الاتصالي والمحاكاة الافتراضية عبر الواقع الممتد. – الخصائص الاتصالية المستحدثة للبيئات التفاعلية في العوالم الافتراضية الجديدة. – نمذجة التفاعلات الرقمية عبر العوالم الافتراضية والتأصيل الفلسفي لتأثيراتها.