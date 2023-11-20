إي فاينانس تشتري 1.1 مليون سهم خزينة

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها قامت بشراء 1.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة الأحد.

يشار إلى أن إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، سجلت صافي ربح بلغ 1.159 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 691.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.76 مليار جنيه، مقابل 1.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.