الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

إي فاينانس تشتري 1.1 مليون سهم خزينة

اي فايناس للاستثمارات
اي فايناس للاستثمارات

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها قامت بشراء 1.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة الأحد.

يشار إلى أن إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، سجلت صافي ربح بلغ 1.159 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 691.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.76 مليار جنيه، مقابل 1.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

 

مواد متعلقة

محمد رمضان يخرج من السباق الرمضاني ويتفرغ لـ "أسد أسود"

موعد مباراة إيطاليا وأوكرانيا اليوم في تصفيات يورو 2024
الجريدة الورقية