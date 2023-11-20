مدير تعليم فرشوط يشهد احتفالات أعياد الطفولة بمدرسة فرشوط الابتدائية الجديدة

شهد عبدالرسول صقر مدير عام إدارة فرشوط التعليمية شمال محافظة قنا، صباح اليوم الإثنين، احتفالات مدرسة فرشوط الابتدائية الجديدة بأعياد الطفولة في جو يملؤه الحب والتعاون بين جميع العاملين بالمدرسة والمتعلمين .

جاء ذلك بحضور مؤمن عبدالموجود فارس رئيس قسم الاتصال السياسى وإدارة الأزمات وأحمد شحاتة محمود رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وسحر الأمير توجيه رياض الأطفال وبعض موجهي المواد الدراسية وبعض أولياء الأمور.

هذا وقد تنوع الحفل بالعديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية والالقاء الشعري والعروض الفنية التي اثني عليها جميع الحاضرين.

وفي نهاية الحفل اثني الجميع على الجهد المبذول من المدرستين وقدم مدير عام الإدارة التعليمية الشكر والتقدير والثناء للجميع لما لمسه من روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد في المدرسة .