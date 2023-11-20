تكافل وكرامة.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد

تكافل وكرامة.. يكثف المواطنون البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. بغية معرفة استحقاهم للمعاش أو العمل على استفياء الشروط المطلوبة، للحصول على معاش تكافل وكرامة، من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واتباع الخطوات المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

يجب إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا

النقر على استعلام.

تظهر أمامك النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.